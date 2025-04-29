Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler büyük oranda doldu. Mücadeleyi, 2. sette salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de izledi.
Maçta ilk 10 oyunun (5-5) eşitlikle geçilmesinin ardından 2 sayılık üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, Anderson'ın servis turunun başladığı 19. oyundan itibaren art arda 4 sayı alarak farkı 6'ya (14-8) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.
Takımların birçok servis hatası yaptığı 2. setin kritik anlarında Anderson, Clevenot ve Ter Maat'ın etkili oyunuyla fark yarattığı Ziraat Bankkart, seti 25-22 hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi.
Ziraat Bankkart, 9-5 öne geçmesinin ardından seyirci desteğini de arkasına alarak setten 25-21, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Cardoso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Zaytsev, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Atanasov, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-18, 25-22, 25-21
Süre: 83 dakika (25, 30, 28)
TARİHİNİN 4. ŞAMPİYONLUĞU
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.
Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.
Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.
Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.
Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.
EFELER LİGİ KUPASI 5 YILDIR ANKARA'DA
Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.
Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.
ŞAMPİYONLAR
Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler büyük oranda doldu. Mücadeleyi, 2. sette salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de izledi.
Maçta ilk 10 oyunun (5-5) eşitlikle geçilmesinin ardından 2 sayılık üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, Anderson'ın servis turunun başladığı 19. oyundan itibaren art arda 4 sayı alarak farkı 6'ya (14-8) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.
Takımların birçok servis hatası yaptığı 2. setin kritik anlarında Anderson, Clevenot ve Ter Maat'ın etkili oyunuyla fark yarattığı Ziraat Bankkart, seti 25-22 hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi.
Ziraat Bankkart, 9-5 öne geçmesinin ardından seyirci desteğini de arkasına alarak setten 25-21, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Cardoso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Zaytsev, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Atanasov, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-18, 25-22, 25-21
Süre: 83 dakika (25, 30, 28)
TARİHİNİN 4. ŞAMPİYONLUĞU
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.
Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.
Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.
Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.
Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.
EFELER LİGİ KUPASI 5 YILDIR ANKARA'DA
Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.
Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.
ŞAMPİYONLAR
Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1970-71
|Galatasaray
|1971-72
|İETT
|1972-73
|İETT
|1973-74
|İETT
|1974-75
|Muhafızgücü
|1975-76
|Eczacıbaşı
|1976-77
|Boronkay
|1977-78
|Eczacıbaşı
|1978-79
|Eczacıbaşı
|1979-80
|Eczacıbaşı
|1980-81
|Eczacıbaşı
|1981-82
|Eczacıbaşı
|1982-83
|Eczacıbaşı
|1983-84
|Eczacıbaşı
|1984-85
|Eczacıbaşı
|1985-86
|Eczacıbaşı
|1986-87
|Galatasaray
|1987-88
|Galatasaray
|1988-89
|Galatasaray
|1989-90
|Eczacıbaşı
|1990-91
|Eczacıbaşı
|1991-92
|Halkbank
|1992-93
|Halkbank
|1993-94
|Halkbank
|1994-95
|Halkbank
|1995-96
|Halkbank
|1996-97
|NETAŞ
|1997-98
|NETAŞ
|1998-99
|NETAŞ
|1999-00
|Arçelik
|2000-01
|Arçelik
|2001-02
|Erdemir
|2002-03
|Arçelik
|2003-04
|Erdemir
|2004-05
|Erdemir
|2005-06
|Arkas Spor
|2006-07
|Arkas Spor
|2007-08
|Fenerbahçe
|2008-09
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|2009-10
|Fenerbahçe
|2010-11
|Fenerbahçe
|2011-12
|Fenerbahçe
|2012-13
|Arkas Spor
|2013-14
|Halkbank
|2014-15
|Arkas Spor
|2015-16
|Halkbank
|2016-17
|Halkbank
|2017-18
|Halkbank
|2018-19
|Fenerbahçe
|2019-20
|Lig tamamlanamadı
|2020-21
|Ziraat Bankkart
|2021-22
|Ziraat Bankkart
|2022-23
|Ziraat Bankkart
|2023-24
|Halkbank
|2024-25
|Ziraat Bankkart