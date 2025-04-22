Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, şampiyonluk için 23 Nisan Çarşamba günü başlayacak play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!
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22 Nisan 2025 13:14

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın şampiyonluk için mücadele edeceği play-off final serisinde ilk maç 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak. 

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak serinin ilk karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak. 

Play-off final serisinin programı şöyle:

23 Nisan Çarşamba:

17.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

26 Nisan Cumartesi: 

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

29 Nisan Salı:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)

2 Mayıs Cuma (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel) 

5 Mayıs Pazartesi (Gerekirse): 

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)

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