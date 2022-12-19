Efeler Ligi'nde ilk devrenin lideri Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda ilk devre sona erdi.
Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Halkbank, 13 maçta aldığı 12 galibiyetle devreyi lider tamamladı.
Puan cetvelinde Ziraat Bankkart ikinci, Arkas Spor üçüncü, Fenerbahçe HDI Sigorta ise dördüncü sırada yer aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre karşılaşmaları 8 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 2 Nisan 2023'te de sona erecek.
Ligde ilk yarı sonrası sıralama ve puan durumu şöyle oluştu:
Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Halkbank, 13 maçta aldığı 12 galibiyetle devreyi lider tamamladı.
Puan cetvelinde Ziraat Bankkart ikinci, Arkas Spor üçüncü, Fenerbahçe HDI Sigorta ise dördüncü sırada yer aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre karşılaşmaları 8 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 2 Nisan 2023'te de sona erecek.
Ligde ilk yarı sonrası sıralama ve puan durumu şöyle oluştu:
| TAKIMLAR
|O
|G
|M
|P
|1
|Halkbank
|13
|12
|1
|34
|2
|Ziraat Bankkart
|13
|11
|2
|31
|3
|Arkas Spor
|13
|10
|3
|29
|4
|Fenerbahçe HDI Sigorta
|13
|9
|4
|25
|5
|TÜRŞAD
|13
|9
|4
|24
|6
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|13
|8
|5
|25
|7
|Galatasaray HDI Sigorta
|13
|8
|5
|24
|8
|Spor Toto
|13
|6
|7
|18
|9
|Cizre Belediyespor
|13
|5
|8
|18
|10
|Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor
|13
|5
|8
|16
|11
|Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
|13
|3
|10
|8
|12
|Develi Belediyespor
|13
|2
|11
|11
|13
|Altekma
|13
|2
|11
|8
|14
|Tokat Belediye Plevne
|13
|1
|12
|2
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