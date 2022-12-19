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Efeler Ligi'nde ilk devrenin lideri Halkbank

Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devre sona ererken, Halkbank sezonun ilk yarısını lider geçti

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Efeler Ligi'nde ilk devrenin lideri Halkbank
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19 Aralık 2022 16:23
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda ilk devre sona erdi.

Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Halkbank, 13 maçta aldığı 12 galibiyetle devreyi lider tamamladı.

Puan cetvelinde Ziraat Bankkart ikinci, Arkas Spor üçüncü, Fenerbahçe HDI Sigorta ise dördüncü sırada yer aldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre karşılaşmaları 8 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 2 Nisan 2023'te de sona erecek.

Ligde ilk yarı sonrası sıralama ve puan durumu şöyle oluştu:

  TAKIMLAR

OGMP
1 Halkbank 13 12 1 34
2 Ziraat Bankkart 13 11 2 31
3 Arkas Spor 13 10 3 29
4 Fenerbahçe HDI Sigorta 13 9 4 25
5 TÜRŞAD 13 9 4 24
6 Bursa Büyükşehir Belediyespor 13 8 5 25
7 Galatasaray HDI Sigorta 13 8 5 24
8 Spor Toto 13 6 7 18
9 Cizre Belediyespor 13 5 8 18
10 Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor 13 5 8 16
11 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ 13 3 10 8
12 Develi Belediyespor 13 2 11 11
13 Altekma 13 2 11 8
14 Tokat Belediye Plevne 13 1 12 2
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