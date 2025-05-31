Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor Eemi Tervaportti'yi kadrosuna kattı

TERVAPORTTİ'NİN KARİYERİ

BU sezon Efeler Ligi'nde ilk sezonunu geçirecek olan Gebze Belediyespor Finlandiyalı pasör Eemi Tervaportti'yi kadrosuna kattı.2015-2016 sezonunda Galatasaray forması da giyen tecrübeli isim 1989 doğumlu ve 1.93 boyunda.Finlandiya'da Milli takımıyla da mücadele eden oyuncu şu kulüplerde yer aldı:2024/25 Indykpol AZS Olsztyn Polonya2023/24 Epicentr-Podolyany Ukrayna2020/21 - 2022/23 Jastrzębski Węgiel Polonya2018/19 - 2019/20 Olympiacos Yunanistan2017/18 KS Espadon Szczecin Polonya2016/17 Stade Poitevin Volley-Beach Fransa2015/16 Galatasaray HDI Istanbul Türkiye2012/13 - 2014/15 Knack Volley Roeselare Belçika2011/12 GFC Ajaccio Volley-Ball Fransa2010/11 Avignon Volley-Ball Fransa2009/10 Sun Volley Oulu Finlandiya2007/08 - 2008/09 Raision Loimu Finlandiya2007/08 VG-62 Finlandiya2006/07 Valkeakosken Isku-Veikot Finlandiya