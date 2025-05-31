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Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor Eemi Tervaportti'yi kadrosuna kattı

Efeler Ligi'ne ilk kez yükselen Gebze Belediyespor, pasör Eemi Tervapotti ile kadrosunu güçlendirdi

calendar 31 Mayıs 2025 18:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor Eemi Tervaportti'yi kadrosuna kattı
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BU sezon Efeler Ligi'nde ilk sezonunu geçirecek olan Gebze Belediyespor Finlandiyalı pasör Eemi Tervaportti'yi kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Galatasaray forması da giyen tecrübeli isim 1989 doğumlu ve 1.93 boyunda.

TERVAPORTTİ'NİN KARİYERİ


Finlandiya'da Milli takımıyla da mücadele eden oyuncu şu kulüplerde yer aldı:

2024/25 Indykpol AZS Olsztyn Polonya

2023/24 Epicentr-Podolyany Ukrayna

2020/21 - 2022/23 Jastrzębski Węgiel Polonya

2018/19 - 2019/20 Olympiacos Yunanistan

2017/18 KS Espadon Szczecin Polonya

2016/17 Stade Poitevin Volley-Beach Fransa

2015/16 Galatasaray HDI Istanbul Türkiye

2012/13 - 2014/15 Knack Volley Roeselare Belçika

2011/12 GFC Ajaccio Volley-Ball Fransa

2010/11 Avignon Volley-Ball Fransa

2009/10 Sun Volley Oulu Finlandiya

2007/08 - 2008/09 Raision Loimu Finlandiya

2007/08 VG-62 Finlandiya

2006/07 Valkeakosken Isku-Veikot Finlandiya

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