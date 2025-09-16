Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, kariyerinde kritik bir dönemden geçiyor.



Meksika Milli Takımı'nın kaptanı, sakatlık süreci, Premier Lig'den ayrılık kararı ve Jose Mourinho'nun takımdan gönderilişinin kendisini nasıl etkilediği hakkında TNT Sports Mexico'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SAKATLIK SÜRECİ



Hazırlık maçında Japonya karşısında yaşadığı sakatlık sonrası konuşan Alvarez, sürecin kendisi için zor geçtiğini söyledi:

West Ham United'dan ayrılıp Türkiye'ye gelmesiyle ilgili de konuşan orta saha oyuncusu, bu sürecin kolay olmadığını dile getirdi:Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde Jose Mourinho'nun rolünün çok büyük olduğunu açıkça ifade etti:Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen sarı-lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı. Alvarez, Portekizli teknik adamın ayrılığıyla hayalinin yarım kaldığını belirtti: