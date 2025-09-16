16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, kariyerinde kritik bir dönemden geçiyor.

Meksika Milli Takımı'nın kaptanı, sakatlık süreci, Premier Lig'den ayrılık kararı ve Jose Mourinho'nun takımdan gönderilişinin kendisini nasıl etkilediği hakkında TNT Sports Mexico'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK SÜRECİ 

Hazırlık maçında Japonya karşısında yaşadığı sakatlık sonrası konuşan Alvarez, sürecin kendisi için zor geçtiğini söyledi:



"Haftalar çok öğretici ve bir o kadar da zor geçti. Cumartesi günü yaşadığım sakatlık da işin bir parçası. Şimdi sonuçları bekliyoruz ve umarım en hafif şekilde atlatırım."

PREMIER LİG'DEN AYRILIK KARARI 

West Ham United'dan ayrılıp Türkiye'ye gelmesiyle ilgili de konuşan orta saha oyuncusu, bu sürecin kolay olmadığını dile getirdi:

"Toplum size sadece bir şey kazandığınızda değerli olduğunuzu hissettiriyor. Premier Lig'den ayrılmak çok zordu ama bu benim kariyerim, benim hikayem. Bu kararı kendim için verdim."

JOSE MOURINHO İTİRAFI

Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde Jose Mourinho'nun rolünün çok büyük olduğunu açıkça ifade etti:

"Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü."

"OTURUP AĞLAMAYACAĞIM"


Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen sarı-lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı. Alvarez, Portekizli teknik adamın ayrılığıyla hayalinin yarım kaldığını belirtti:

"Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı. Ancak olası tüm senaryoları kafama koymuştum. Risklerin farkındaydım; hatta sportif direktörle birçok kez konuştum. Haber verildiğinde duymak hoş değildi ama burada oturup ağlamayacağım. Artık buradayım, sanırım gördünüz; çok rekabetçi bir takımız. Oraya antrenör için geldim ama beni isteyen yönetim de vardı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
