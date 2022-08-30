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Edinson Cavani resmen Valencia'da
35 yaşındaki Urugualı yıldız golcü Edinson Cavani, La Liga'nın dişli ekiplerinden Valencia'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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30 Ağustos 2022 02:32
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