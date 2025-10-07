Edin Terzic'ten Monaco'ya ret!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, teknik direkktör değişikliği yapmak istiyor.



Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fransız ekibi, bu düşüncesinin ardından Hütter yerine Edin Terzic ile görüşme gerçekleştirdi.



Fransız basınında yer alan habere göre, Terzic, Monaco'da çalışmaya sıcak bakmadı. Monaco, Terzic'in bu kararının ardından görüşmelere son verdi.



Terzic dışında Thiago Motta'nın da Monaco'dan gelen teklifi geri çevirdiği kaydedildi.



Terzic ve Motta ile ilgili yaşanan bu gelişmelerin ardından Monaco'nun Sergio Conceiçao ve Laurent Blanc ile görüşeceği, perşembe gününe kadar yeni teknik direktörü belirlemeye çalışacağı vurgulandı.



