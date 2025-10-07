Edin Terzic'ten Monaco'ya ret!

Adi Hütter ile yollarını ayırmak isteyen Monaco, Edin Terzic ile görüştü. Terzic, Monaco'ya sıcak bakmadı ve görüşmeler sonlandı.

calendar 07 Ekim 2025 11:33 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 11:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Edin Terzic'ten Monaco'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, teknik direkktör değişikliği yapmak istiyor.

Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fransız ekibi, bu düşüncesinin ardından Hütter yerine Edin Terzic ile görüşme gerçekleştirdi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Terzic, Monaco'da çalışmaya sıcak bakmadı. Monaco, Terzic'in bu kararının ardından görüşmelere son verdi.

Terzic dışında Thiago Motta'nın da Monaco'dan gelen teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

Terzic ve Motta ile ilgili yaşanan bu gelişmelerin ardından Monaco'nun Sergio Conceiçao ve Laurent Blanc ile görüşeceği, perşembe gününe kadar yeni teknik direktörü belirlemeye çalışacağı vurgulandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.