20 golle gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte ilk sırada yer alan Edin Dzeko, sezon sonunda hem tacı takmak hem de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM"
Boşnak yıldızın yakın çevresine yaptığı açıklamada; "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım" dediği vurgulandı.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM"
Boşnak yıldızın yakın çevresine yaptığı açıklamada; "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım" dediği vurgulandı.