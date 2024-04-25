Edin Dzeko, krallığı bırakmak istemiyor

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, sezon sonunda hem gol krallığı tacını takmak hem de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, krallığı bırakmak istemiyor
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25 Nisan 2024 14:30
20 golle gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte ilk sırada yer alan Edin Dzeko, sezon sonunda hem tacı takmak hem de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM"

Boşnak yıldızın yakın çevresine yaptığı açıklamada; "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım" dediği vurgulandı.   

 
 

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