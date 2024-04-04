Edin Dzeko'dan Mauro Icardi'ye yanıt!

Önceki gün Galatasaray'da Mauro Icardi, attığı golle krallık yarışında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'yu yakaladı. 4 haftadır suskun kalan Boşnak forvetin, yanıtı ise gecikmedi. Tecrübeli santrfor, Adana Demir karşısında bir kez ağları sarsıp, bu sezonki 19. golünü attı, krallık yarışında zirvede tek başına yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'dan Mauro Icardi'ye yanıt!
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04 Nisan 2024 08:58
Süper Lig'de sadece şampiyonluk yarışı değil gol krallığı da alev almış durumda...

Galatasaray'ın süperstarı Mauro İcardi, önceki gün Hatayspor karşısında fileleri sarsıp, 18. golünü attı. Arjantinli futbolcu, bu golün ardından krallık yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı.

Dzeko ise son 4 maçta suskun kaldı. Tecrübeli oyuncu; Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını boş geçti.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Boşnak yıldız, Adana Demirspor karşısında ise takımının 2. golünü kaydetti ve toplamda 19 gole ulaştı.

38 yaşındaki oyuncu, krallık yarışında ise zirvede tek başına kaldı.  

 
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