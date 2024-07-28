Ederson'dan geleceği için açıklama!

Manchester City'nin kalecisi Ederson, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Al Nassr ve A Ittihad gibi Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Brezilyalı eldiven, geleceği konusunda kesin bir durum olmadığını söyledi.



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın "Takımda kalmasını umuyorum" sözlerini değerlendiren Ederson, "Pep'in sözlerini duymak çok güzeldi. Onunla sekiz sezondur çalışıyorum. İyi ve kötü zamanlarımız oldu. Pep'le çalışmak çok kolay çünkü o bir futbol dehası, bunu herkes biliyor. Bu yüzden söylediklerini duymak çok güzel." ifadelerini kullandı.



Ederson, ayrıca, "Burada mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte iyi vakit geçiriyorum. Çok sakinim. Ne olursa olsun her şey Tanrı'nın elinde." sözlerini sarf etti.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Ederson'un kulübü Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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