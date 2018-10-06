Eden Hazard: 'Premier Lig'in en iyisi...'

Premier Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve performansıyla dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Eden Hazard, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
"İKİ AY SONRA FARKLI OLABİLİR"
Birçok futbol otoritesi tarafından kendisinin ligin en iyi oyuncusu gösterilmesini değerlendiren Hazard, "Şu anda ben iyiyim ama iki ay sonra çok farklı olabilir. Beni nasıl nitelendirdikleri umrumda değil. Çalışmaya devam edeceğim ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"SALAH EN İYİSİYDİ"
Premier Lig'de beğendiği isimleri açıklayan Hazard, "Kante en iyiler arasında olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncu var. Agüero da en iyilerden biri. Şu an sakat olan De Bruyne de var. Muhammed Salah ise geçen sezonun en iyi oyuncusuydu" dedi.
Chelsea ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"İKİ AY SONRA FARKLI OLABİLİR"
Birçok futbol otoritesi tarafından kendisinin ligin en iyi oyuncusu gösterilmesini değerlendiren Hazard, "Şu anda ben iyiyim ama iki ay sonra çok farklı olabilir. Beni nasıl nitelendirdikleri umrumda değil. Çalışmaya devam edeceğim ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"SALAH EN İYİSİYDİ"
Premier Lig'de beğendiği isimleri açıklayan Hazard, "Kante en iyiler arasında olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncu var. Agüero da en iyilerden biri. Şu an sakat olan De Bruyne de var. Muhammed Salah ise geçen sezonun en iyi oyuncusuydu" dedi.
Chelsea ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın