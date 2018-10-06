Eden Hazard: 'Premier Lig'in en iyisi...'

Premier Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve performansıyla dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.Birçok futbol otoritesi tarafından kendisinin ligin en iyi oyuncusu gösterilmesini değerlendiren Hazard, "Şu anda ben iyiyim ama iki ay sonra çok farklı olabilir. Beni nasıl nitelendirdikleri umrumda değil. Çalışmaya devam edeceğim ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.Premier Lig'de beğendiği isimleri açıklayan Hazard, "Kante en iyiler arasında olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncu var. Agüero da en iyilerden biri. Şu an sakat olan De Bruyne de var. Muhammed Salah ise geçen sezonun en iyi oyuncusuydu" dedi.Chelsea ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.