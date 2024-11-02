Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'na şans tanımadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Çağla Çiçekoğlu)
Setler: 25-20, 25-16, 25-21
Süre: 73 dakika (26, 22, 25)
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Çağla Çiçekoğlu)
Setler: 25-20, 25-16, 25-21
Süre: 73 dakika (26, 22, 25)