Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'na şans tanımadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'na şans tanımadı
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02 Kasım 2024 23:33
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
 Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Çağla Çiçekoğlu)

Setler: 25-20, 25-16, 25-21

Süre: 73 dakika (26, 22, 25)

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