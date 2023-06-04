Eczacıbaşı Dynavit'ten Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı

Eczacıbaşı Dynavit, takımdan ayrılan Maja Ognjenovic'e kulübe olan katkısı için teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'ten Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı
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04 Haziran 2023 15:08
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak Sırp oyuncu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Maja, kulüp tarihimiz boyunca turuncu-beyazlı formamızı giyen en önemli oyuncularımızdan biri. Tecrübesi, özverisi, kariyeri ve en önemlisi de karakteri ile bizlere çok güzel ve önemli tecrübeler kattı. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki pasör, 3 farklı dönemde 5 sezon formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit'te CEV Kupası (2018, 2022) ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası (2016) şampiyonlukları yaşadı.

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