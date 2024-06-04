Eczacıbaşı Dynavit Simge Aköz'ün sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, kaptan Simge Aköz ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sembolü haline gelen, takımımızın kaptanı ve Türk Milli Takımımızın başarılı liberosu Simge'yle 2026-2027 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.



2016-2017 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı Dynavit ile önemli başarılar yakalayan Simge, 2016 ve 2023'te FIVB Dünya Kulüpler, 2017 CEV Şampiyonlar Ligi, 2018 ve 2022'de ise CEV Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



Simge, 2023 yılında ay-yıldızlı formayla Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan milli takım kadrosunda da yer aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU