Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de çeyrek finalde

Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de çeyrek finalde
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23 Ekim 2022 21:19
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit ilk sırada çeyrek finale çıkarken, Kuzeyboru ise ikinci olarak üst tura çıktı.

Salon: Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Erkan Yıldırım

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Fabris)

Kuzeyboru: Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Ezgi Bektaş, Correa, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Ceren Önal, Arelya Karasoy)

Setler: 20-25, 25-19, 25-19, 25-17

Süre: 98 dakika (28, 26, 23, 21)

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