Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de çeyrek finalde

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit ilk sırada çeyrek finale çıkarken, Kuzeyboru ise ikinci olarak üst tura çıktı.
Salon: Başkent
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Erkan Yıldırım
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Fabris)
Kuzeyboru: Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Ezgi Bektaş, Correa, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Ceren Önal, Arelya Karasoy)
Setler: 20-25, 25-19, 25-19, 25-17
Süre: 98 dakika (28, 26, 23, 21)
Eczacıbaşı Dynavit ilk sırada çeyrek finale çıkarken, Kuzeyboru ise ikinci olarak üst tura çıktı.
Salon: Başkent
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Erkan Yıldırım
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Fabris)
Kuzeyboru: Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Ezgi Bektaş, Correa, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Ceren Önal, Arelya Karasoy)
Setler: 20-25, 25-19, 25-19, 25-17
Süre: 98 dakika (28, 26, 23, 21)
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