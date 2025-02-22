Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi karşısında zorlanmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi. Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Hatice Özmen Yıldız
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Burcu Yönder (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Ndiaye, Deniz Zengin, Zeynep Sena Güleryüz, Eslem Yılmaz)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25
Süre: 93 dakika (29, 20, 21, 23)
Hakemler: Yasin İlhan, Hatice Özmen Yıldız
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Burcu Yönder (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Ndiaye, Deniz Zengin, Zeynep Sena Güleryüz, Eslem Yılmaz)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25
Süre: 93 dakika (29, 20, 21, 23)
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