Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi karşısında zorlanmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi karşısında zorlanmadı
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22 Şubat 2025 17:03
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.   Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Hatice Özmen Yıldız

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Burcu Yönder (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Ndiaye, Deniz Zengin, Zeynep Sena Güleryüz, Eslem Yılmaz)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25

Süre: 93 dakika (29, 20, 21, 23)


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