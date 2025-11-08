08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-034'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-04'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-0DA
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-172'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-176'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-176'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-075'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Ebru Topçu: "Beşiktaş'a karşı net skorla kazandık"

Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray GAİN'de kaptan Ebru Topçu, açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Kasım 2025 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Ebru Topçu: 'Beşiktaş'a karşı net skorla kazandık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı sahasında 5-0 yenen Galatasaray GAİN'de teknik direktör Gabor Gallai, farklı galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Gabor Gallai ile kaptan Ebru Topçu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, derbilerin her zaman zor olduğunu vurgulayarak, "Bunu da ilk 20 dakika gerçekten hissettik. İlk golden sonra rahatladık. 5-0'lık galibiyeti hak ettik. Ben de ilk derbimi kazandım, çok mutluyum." diye konuştu.


Bu sezon şampiyonluk yarışının zor geçeceğini bildiğini anlatan Gallai, "Bizim için skor tabii ki önemliydi ama ilk sırada değil. Bu sene zor olacağını biz de biliyoruz. Rakiplerimizi yenersek, her maça böyle hazırlanırsak hiçbir şeyden şüphemiz olmayacak. İnşallah sezon sonunda da şampiyon biz oluruz." ifadelerini kullandı.

- Ebru Topçu: "Net bir skorla kazandık"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ebru Topçu, derbiden 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldıklarını aktardı.

Hafta boyunca derbiye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Sezonun ilk derbisiydi. Rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Ona göre bir oyun planıyla sahaya çıktık. Hocamız tek tek rakibin yaptığı her şeyi analiz edip bize gösterdi. Biz de sahada bunu uygulamaya çalıştık. Çok şükür bugün de net bir skorla kazandık. Sezon bitmedi. Önümüzde daha çok maç var. İnşallah bu şekilde odaklanarak aynı şekilde devam ederiz ve yolun sonu da şampiyonluk olur." şeklinde konuştu.

Ebru Topçu, Fenerbahçe ile ligdeki rekabetlerine ilişkin bir soruya ise "Geçen yıllarda da aynı durumu yaşadık. Tabii ki ilk maçımızı 11. haftada Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağız. O maç da bizim için çok önemli olacak. Biz maç maç gidiyoruz. Bunun öncesinde daha çok maçımız var, onlara odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.