Ebru Topçu: 'Beşiktaş'a karşı net skorla kazandık'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı sahasında 5-0 yenen Galatasaray GAİN'de teknik direktör Gabor Gallai, farklı galibiyeti hak ettiklerini söyledi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Gabor Gallai ile kaptan Ebru Topçu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Alman teknik adam, derbilerin her zaman zor olduğunu vurgulayarak,diye konuştu.Bu sezon şampiyonluk yarışının zor geçeceğini bildiğini anlatan Gallai,ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ebru Topçu, derbiden 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldıklarını aktardı.Hafta boyunca derbiye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu,şeklinde konuştu.Ebru Topçu, Fenerbahçe ile ligdeki rekabetlerine ilişkin bir soruya isedeğerlendirmesinde bulundu.