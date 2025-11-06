06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Ebru Acer, VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Ebru Acer, kadınlar ferdi kategorisinde gümüş madalya elde etti.

calendar 06 Kasım 2025 16:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ebru Acer, VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Ebru Acer, kadınlar ferdi kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Mısır'ın Kahire kentinde devam eden şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Paris Paralimpik Oyunları bronz madalya sahibi Ebru Acer, finalde Rusya'dan NPA Elena Prokofeva ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Acer, rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak 2'nci sırada tamamladı. Acer böylece, kadınlar ferdi kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR


VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonasını yakından takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada; "2025 Yılında özel sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor, katıldığımız her şampiyonada özel sporcularımız kürsüde yer alıyor, ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar, Mısır'da devam eden Dünya Masa Tenisi Şampiyonasında tarihi madalyalar kazanıyoruz. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Otizmli Özel Sporcumuz Enes Burç Bronz Madalya kazanarak Dünya 3'üncüsü oldu. Bugün ise Paris Paralimpik Oyunlarında tarihimizde ilk Bronz Madalya kazanan Özel Sporcumuz Ebru Acer, Gümüş Madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Bu başarılarda büyük pay sahibi olan başta ailemizi, antrenörü Bülent Baran'ı, Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna'yı, Teknik Kurul Üyeleri Fatma Yütük'ü, Kemal Yaşkafa'yı ve Fizyoterapist Bensu Söğüt Kazancı'yı tebrik ediyorum. Özel Sporcularımıza desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a, Spor Teşkilatımıza, Yol arkadaşlarıma ve Özel Sporcular Ailemize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.