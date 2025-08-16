Eberechi Eze'den Tottenham kararı

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
19:00
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
21:30
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
0-043'
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
19:00
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
21:30
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0
16 Ağustos
Brighton-Fulham
0-016'
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
0-015'
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
1-015'
16 Ağustos
Wolves-M.City
19:30
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
20:30
16 Ağustos
Alaves-Levante
22:30
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
21:30
16 Ağustos
Lens-Lyon
18:00
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
20:00
16 Ağustos
Nice-Toulouse
22:05
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
19:45
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
21:00
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
22:00
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
0-016'
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
19:15
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
21:45
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
18:00
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
18:00
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
20:30
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
17:30
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
20:00
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-1
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
17:30
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
20:30
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
3-5
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
1-2
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
2-3
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
0-017'
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
0-017'
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
0-016'
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
1-017'
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
0-117'
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
0-017'
16 Ağustos
Watford-QPR
0-017'
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
1-2
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
0-017'
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
1-116'
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
0-017'
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
0-014'
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
0-016'
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
0-016'
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
1-017'
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
0-017'
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
0-017'
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
1-017'
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
2-2
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-0
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
18:00
16 Ağustos
Malaga-Eibar
20:30
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
22:30
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
17:30
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
21:00
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
3-058'
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
17:30
16 Ağustos
Lillestroem-Start
19:00
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
18:30
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
21:15
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
20:15
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
22:15
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
22:00
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
22:00
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
0-145'
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
2-245'
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
0-343'
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
19:00
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
19:00
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
19:00
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2
16 Ağustos
Barrow-Notts County
0-015'
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
0-015'
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
0-015'
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
1-015'
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
2-016'
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
0-015'
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
0-016'
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
0-016'
16 Ağustos
Roma-Neom SC
18:00
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
21:00
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
21:30
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
21:45
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
21:45
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
1-3
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-0
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
0-016'
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
21:00
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
0-016'
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
0-014'
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
0-014'
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
19:45
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
0-157'
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
1-015'
16 Ağustos
Oulu-Ilves
0-016'
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
19:00
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
20:30
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
1-3
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
2-158'
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
0-459'
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
18:30
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Eberechi Eze'den Tottenham kararı

Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olma isteğini kulübüne bildirdi. İngiliz oyuncu, Spurs projesine "evet" dedi ve bu ay içinde imza atmaya hazır.

Premier Lig'de transfer gündemi hareketlenirken, Tottenham gözünü Crystal Palace'ın yıldızına çevirdi.

Crystal Palace'ın önemli isimlerinden Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz futbolcu bu hafta içinde Palace yönetimine Tottenham projesine "evet" dediğini aktardı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Eze'nin bu ay içerisinde Spurs'e katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK

Henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı, ancak 26 yaşındaki oyuncunun transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

 

 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
