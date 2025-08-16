Eberechi Eze'den Tottenham kararı

Premier Lig'de transfer gündemi hareketlenirken, Tottenham gözünü Crystal Palace'ın yıldızına çevirdi.



Crystal Palace'ın önemli isimlerinden Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olmak istediğini kulübüne iletti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz futbolcu bu hafta içinde Palace yönetimine Tottenham projesine "evet" dediğini aktardı.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Eze'nin bu ay içerisinde Spurs'e katılmaya hazır olduğu ifade edildi.



HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK



Henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı, ancak 26 yaşındaki oyuncunun transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği kaydedildi.











