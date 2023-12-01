Dusan Tadic: 'Utanç dolu bir akşam'

UEFA Konferans Ligi'nde, Nordsjaelland'a flaş bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.
İşte Dusan Tadic'in açıklamaları:
"Utanç dolu bir akşamdı! Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Rakibe çok fazla izin verdik. Planımız bu değildi, agresif olmaktı. Planımızın tamamen tersine işler yaptık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Gruptan çıkabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Trnava maçında en iyisini ortaya koymak isteyeceğiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."
İşte Dusan Tadic'in açıklamaları:
"Utanç dolu bir akşamdı! Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Rakibe çok fazla izin verdik. Planımız bu değildi, agresif olmaktı. Planımızın tamamen tersine işler yaptık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Gruptan çıkabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Trnava maçında en iyisini ortaya koymak isteyeceğiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."
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