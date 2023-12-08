Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dusan Tadic, CIES verilerine göre 2023'te Avrupa'da en fazla sahada kalan 5. futbolcu oldu.
Ajax ve Fenerbahçe formalarıyla 5 bin 50 dakika süre alan 35'lik yıldız, neredeyse yarı yaşındaki 'dinamik' futbolcuları ardında bıraktı.
"FORMUM İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Kanarya'nın yorulmak bilmeyen hücumcusu, Beşiktaş derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Beni asla yorgun göremeyeceksiniz. Yorgunluk kavramı, zihinde başlayan bir şey. Formum için çok çalışıyorum" sözleriyle bu başarısının sırrını da paylaşmış oldu.
"SORUMLULUK OMUZLARIMIZDA"
Kritik Beşiktaş virajı öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ardından konuşan Tadic'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle: "Takım arkadaşlarımızla camiamıza, yakınlarımıza ve birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Beşiktaş'a karşı hazırlıklarımıza iyi bir şekilde devam ediyoruz. F.Bahçe'nin hedeflerinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bununla baş edebilmek için; sorumluluklarımın bilincinde olarak çalışıyoruz. Daha önce Ajax'ta Beşiktaş'a karşı iki maç oynadım.
"GÖZ RENGİM DEĞİŞİYORMUŞ"
Ajax'ta Beşiktaş ile oynadığımız iki maçı da kazanmasını bildik. Güzel bir tecrübeydi. F.Bahçe'ye gelmeden önce Beşiktaş'ın da olduğu 40-50 takımdan teklif aldım ama ben Fenerbahçe'yi seçtim. Açıkçası Beşiktaş'ta o dönemde neler oldu bilmiyorum. Onlarda da bizde de sakatlar var. Kariyerimde çok fazla derbiye çıktım. Bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir takım arkadaşım, 'Derbilerde göz rengin değişiyor, o kadar motive oluyorsun' demişti."
Ajax ve Fenerbahçe formalarıyla 5 bin 50 dakika süre alan 35'lik yıldız, neredeyse yarı yaşındaki 'dinamik' futbolcuları ardında bıraktı.
"FORMUM İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Kanarya'nın yorulmak bilmeyen hücumcusu, Beşiktaş derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Beni asla yorgun göremeyeceksiniz. Yorgunluk kavramı, zihinde başlayan bir şey. Formum için çok çalışıyorum" sözleriyle bu başarısının sırrını da paylaşmış oldu.
"SORUMLULUK OMUZLARIMIZDA"
Kritik Beşiktaş virajı öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ardından konuşan Tadic'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle: "Takım arkadaşlarımızla camiamıza, yakınlarımıza ve birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Beşiktaş'a karşı hazırlıklarımıza iyi bir şekilde devam ediyoruz. F.Bahçe'nin hedeflerinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bununla baş edebilmek için; sorumluluklarımın bilincinde olarak çalışıyoruz. Daha önce Ajax'ta Beşiktaş'a karşı iki maç oynadım.
"GÖZ RENGİM DEĞİŞİYORMUŞ"
Ajax'ta Beşiktaş ile oynadığımız iki maçı da kazanmasını bildik. Güzel bir tecrübeydi. F.Bahçe'ye gelmeden önce Beşiktaş'ın da olduğu 40-50 takımdan teklif aldım ama ben Fenerbahçe'yi seçtim. Açıkçası Beşiktaş'ta o dönemde neler oldu bilmiyorum. Onlarda da bizde de sakatlar var. Kariyerimde çok fazla derbiye çıktım. Bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir takım arkadaşım, 'Derbilerde göz rengin değişiyor, o kadar motive oluyorsun' demişti."