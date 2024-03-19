Dursun Özbek'ten yeni sözleşme açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerini uzatacaklarını söyledi.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Oyuncularımızın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak."
Dursun Özbek, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerini uzatacaklarını söyledi.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Oyuncularımızın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak."