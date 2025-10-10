Dursun Özbek'ten Icardi ve Barış Alper için sözleşme açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.
BARIŞ ALPER VE ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ
Basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili yeni iddialar var. Bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna Dursun Özbek cevap olarak, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." dedi.
