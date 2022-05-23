Dursun Özbek'ten Ergin Ataman'a telefon!

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'ı telefonla arayarak tebrik etti. İkilinin yolları 2016'da Galatasaray'da iken kötü bir biçimde ayrılmıştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Ergin Ataman'a telefon!
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23 Mayıs 2022 08:18
Dursun Özbek döneminde Galatasaray Türkiye'ye erkek basketbolunda ilk Avrupa kupasını Ergin Ataman yönetimindeki takım ile almıştı.

Dursun Özbek başkan kontenjanından Avrupa şampiyonu apoletli koç Ergin Ataman'ı kulübe üye yapmıştı. Fakat buna rağmen Galatasaray'ın Euroleague'e geri döndüğü sezonda Özbek yönetimi dönemin şube yöneticisi Can Topsakal'ın iradesi ile Ergin Ataman'ı gönderme kararı vermişti.

Geçmişi unuttular

Telefon görüşmesinde buzların eridiği, Ataman ile Özbek'in geçmiş süreçleri unutup Galatasaray'ın geleceği için yeniden diyalogda olma kararı aldığı öğrenildi. Ataman'ın 2015'te Prandelli ile ilgili olan hukuki problemlerin çözümü için Özbek'e etkili olduğu İtalya'da destek verdiği camiada biliniyordu. 

 
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