Dursun Özbek'ten derbi için prim kararı!

Galatasaray'da yönetim, kesenin ağzını açtı. Beşiktaş maçı öncesi takıma doping yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Dursun Özbek'ten derbi için prim kararı!
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04 Kasım 2022 12:01
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı.

5 MİLYON TL PRİM

Kritik maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek.

BU SEZON İLK KEZ

Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak.

21 PUANLA 5. SIRADA

Bu sezon Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cimbom, 21 puanla 5. sırada bulunuyor. 

 
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