Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı.
5 MİLYON TL PRİM
Kritik maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek.
BU SEZON İLK KEZ
Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak.
21 PUANLA 5. SIRADA
Bu sezon Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cimbom, 21 puanla 5. sırada bulunuyor.
5 MİLYON TL PRİM
Kritik maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek.
BU SEZON İLK KEZ
Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak.
21 PUANLA 5. SIRADA
Bu sezon Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cimbom, 21 puanla 5. sırada bulunuyor.