Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında konuştu

Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, teknik direktör adaylığı için ismi geçen Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu.



Teknik direktör adayı olarak Nuri Şahin ve Okan Buruk'u da değerlendiren Dursun Özbek, A Planı olarak Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda ilk hamlesini atacak olan Özbek, Terim hakkında ilk kez konuştu ve "Fatih Terim konusunu ve yaşanacak olası süreci pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.





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