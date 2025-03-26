Dursun Özbek derbinin primini belirledi

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçını en kritik viraj görüyor. Galibiyet halinde 123 milyon TL prim dağıtılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek derbinin primini belirledi
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26 Mart 2025 10:43
Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması için geri sayım devam ederken iki kulüp de kesenin ağzını açtı.

Şampiyonluk için bir final olarak karşılaşmayı gören Galatasaray yönetimi, Cumartesi günü deplasmandan 3 puanla dönmesi halinde sarı-kırmızılı oyunculara toplam 3 milyon Euro (123.4 milyon TL) prim verilecek.

Beşiktaş yönetimi de geri kalmadı. Ümraniye'ye haber yollayan yönetim, "Rakamı beraber belirleriz. Siz yeter ki tarihi bir zafer elde edin" dedi. 

 
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