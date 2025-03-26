Dursun Özbek derbinin primini belirledi

Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması için geri sayım devam ederken iki kulüp de kesenin ağzını açtı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şampiyonluk için bir final olarak karşılaşmayı gören Galatasaray yönetimi, Cumartesi günü deplasmandan 3 puanla dönmesi halinde sarı-kırmızılı oyunculara toplam 3 milyon Euro (123.4 milyon TL) prim verilecek.
Beşiktaş yönetimi de geri kalmadı. Ümraniye'ye haber yollayan yönetim, "Rakamı beraber belirleriz. Siz yeter ki tarihi bir zafer elde edin" dedi.
Şampiyonluk için bir final olarak karşılaşmayı gören Galatasaray yönetimi, Cumartesi günü deplasmandan 3 puanla dönmesi halinde sarı-kırmızılı oyunculara toplam 3 milyon Euro (123.4 milyon TL) prim verilecek.
Beşiktaş yönetimi de geri kalmadı. Ümraniye'ye haber yollayan yönetim, "Rakamı beraber belirleriz. Siz yeter ki tarihi bir zafer elde edin" dedi.