20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
2-1DA
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dursun Özbek: "2026 seçimlerinde yeniden adayım"

Dursun Özbek, önümüzdeki yıl yapılacak Galatasaray başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

calendar 20 Kasım 2025 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Özbek, katıldığı canlı yayında, önümüzdeki yıl yapılacak Galatasaray başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

"2026 SEÇİMİNDE ADAYIM"

Özbek yaptığı açıklamada; "2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Ben kazanırım, başka bir arkadaşımız kazanır, önemli değil. Bizim içimizde bunların önemi yok.


Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı ve bir kısmını yaptık. Projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple seçimde adayım." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ayrıca, "Yönetimde değişim olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
