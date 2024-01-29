NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



PISTONS 120-104 THUNDER



Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 120-104 mağlup etti.



Pistons'ta Jalen Duren 22 sayı, 21 ribaund, 6 asist ve 1 blokla takımın en skoreri oldu. Jaden Ivey 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle, Bojan Bogdanovic ise 17 sayı ve 2 asistle oynadı.



Shai Gilgeous-Alexander Thunder'a 31 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Jalen Williams 20 sayı ve 3 asistle oynarken, Chet Holmgren ise 9 sayı, 12 ribaund ve 1 blokla maçı tamamladı.



PACERS 116-110 GRIZZLIES



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Memphis Grizzlies'i 116-110 yendi.



Bennedict Mathurin, benchten 24 sayı ve 7 ribaundla katkı vererek Pacers'ın en etkili ismi oldu. Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jalen Smith 19 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla bu sezonki dördüncü double-double'ını yaptı.



Jaren Jackson Jr. 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 blokla Grizzlies'e liderlik etti. Vince Williams 20 sayı ve 8 ribaundla oynarken, GG Jackson da 18 sayı ve 4 ribaundla benchten katkı sağladı.



HAWKS 126-125 RAPTORS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Toronto Raptors'ı 126-125 mağlup etti.



Hawks, Trae Young'ın son saniyede kaçırdığı turnikeyi Saddiq Bey'in smaçla tamamladığı karşılaşmada galip gelmeyi başardı. Young, Hawks'a 30 sayı, 12 asist, 2 ribaund ve 2 top çalmayla liderlik etti. Bey 26 sayı ve 13 ribaundla double-double performansı ortaya koyarken, Bogdan Bogdanovic ise 24 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Raptors'ta Scottie Barnes ve Jordan Nwora 24'er sayıyla takıma liderlik ederken, Gary Trent Jr. 16 sayıyla, Gradey Dick ise 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



MAGIC 113-98 SUNS



Orlando Magic, Kia Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 113-98 devirdi.



Magic'te Paolo Banchero 36 dakika süre aldığı maçta 26 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle oynadı. Moritz Wagner 16 sayı, 12 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Markelle Fultz ise 14 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 5 top çalmayla oynadı.



Suns cephesinde Devin Booker 44 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 2 blokla mücadele etti. Kevin Durant 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 blokla, Bradley Beal ise 9 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



BULLS 104-96 TRAIL BLAZERS



Chicago Bulls, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 104-96 mağlup etti.



Bulls'ta DeMar DeRozan 20 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle galibiyeti getiren isimdi. Coby White 15 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle oynarken, Nikola Vucevic 14 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 blokla maçı tamamladı.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 24 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Deandre Ayton 22 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparken, Malcolm Brogdon 16 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı.



