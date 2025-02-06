Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in Golden State Warriors'a "dönmek istemediği" ve Suns'ta kalmasının beklendiği açıklandı.



ESPN'den Shams Charania, Durant'in bugün olan son takas günü sonrasında da Suns'ta kalmasının beklendiğini söyledi.



Suns'ın bu hafta içinde Durant için özellikle Warriors'tan gelen teklifleri dinlemiş olduğu fakat Durant'in Warriors'a dönmekle ilgilenmediğini söylediği bildirildi. Warriors ve Miami Heat dışında hangi diğer takımların Durant için Suns'a ilgi gösterdiği ise bildirilmedi.



Charania, konuyla ilgili "Phoenix Suns belli bir seviyede bu teklifleri dinlemiş olsa bile, her zaman bu takımı Kevin Durant ve Devin Booker etrafında konumlandırmak istedi. Tüm işaretler Kevin Durant'in Suns oyuncusu olarak kalacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.



Durant'in adı daha önce Houston Rockets ile geçmişti, ancak ekip sezon boyunca mevcut çekirdek kadrosunu korumak istediğini ve oyuncularıyla aynı yaşlarda bir yıldız oyuncu almayı tercih edeceğini belirtmişti.



Kasım ayında takım sahibi Mat Ishbia, Suns'ın Durant ile 2025 yazında kontratını iki yıllığı 124 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmasını beklediğini açıkça dile getirmişti.



Yeniden All-NBA kalibresinde bir sezon geçiren KD, Suns formasıyla bu sezon 39 maçta 26.9 sayı, 6.1 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarına sahip.



