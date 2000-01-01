Durant, Oladipo'ya, Lance'e karşı 50 bin dolar koymaya hazır!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'ya, eski NBA oyuncusu Lance Stephenson'ı yenmesi için 50 bin dolar bahis koymaya hazır olduğunu belirtti.



KD, yakın zamanda Los Angeles Lakers guardı Quinn Cook ile Instagram'da canlı yayında görüntülü sohbet etti.



Konu, bir şekilde eski Stephenson ve Oladipo arasında rastgele bire bir oyun oynamaya geldi.



Durant, bu hayali karşılaşma için Oladipo'ya 50.000 dolarlık bir bahis koymaya hazır olduğunu belirtti:



"Bunu görmem lazım, bunu görmek istiyorum. Lance Stephenson'ı seçmem. Lance Stephenson'ın D.C.'den 50 bin dolarla ayrılacağını zannetmiyorum. Bence böyle olmaz! Oraya gelip, Vic'ten 50 bin dolar kazanamazlar, hiçbir şekilde."



Cook, önceki sezon Lakers'ta (ve daha önce Durant ile Warriors'ta) Stephenson ile takım arkadaşıydı.



Yurtdışında, Çin'de oynayan Stephenson şu anda 29 yaşında. Öte yandan, Pacers yıldızı Oladipo hala büyük bir diz sakatlığı uzun bir süre kenardaydı ve birkaç ay önce dönmesine rağmen, henüz kendi oyununu gösterebilmiş değil.



