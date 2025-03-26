Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in bu yaz döneminde Boston Celtics tarafından hedef alınabileceği öne sürüldü.



Durant'in bu yaz takas edilmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor. Fox Sports'tan Nick Wright'a göre Durant, Celtics'in radarında olabilir:



"Birbirinden tamamen bağımsız iki kişi, her zaman kulis bilgilerine sahip olan kaynaklar, bana Durant için Boston'a dikkat etmemi söyledi. Pek mantıklı gelmese de bunu iki kez duydum."



Celtics, geçmişte de Durant ile anılmış ancak onu kadrosuna katamamıştı. Bunun yerine, mevcut yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown etrafında takımı güçlendirmeyi tercih etti ve ligin en iyi ekiplerinden biri haline geldi.



Bu sezon 53 galibiyet ve 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, şampiyonluğunu korumak için mücadele edecek. Ancak Cavaliers, Knicks ve Bucks gibi güçlü rakiplerin varlığı nedeniyle işlerinin zor olduğu düşünülüyor. Durant'in takıma katılması ise Celtics'in şampiyonluk şansını önemli ölçüde artırabilir.



36 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 26.8 sayı, 6.1 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.



