Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışacak sporcular açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda (Bitci MXGP Turkey) yarışacak sporcular Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından açıklandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF ve Afyonkarahisar Belediyesince Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 4-8 Eylül tarihlerinde iki etap yarışı düzenlenecek şampiyonada; Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas ve Beta fabrika takımlarında yer alan dünyaca ünlü motokrosçulardan erkeklerde Antonio Cairoli, Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Romain Febvre, Jorge Prado, Arnaud Tonus ve Pauls Jonas'ın yanı sıra kadınlarda Kiara Fontanesi, Courtney Duncan, Larissa Papenmeier de start alacak.



MXGP erkeklerde ayrıca Arminas Jasikonis, Calvin Vlaanderen, Benoits Paturel, Vsevolod Brylyakov, Thomas Kjer Olsen, Kevin Strijbos, Henry Jakobi, Brent van Doninck, Alessandro Lupino, Jeremy van Horebeek, Jeremy Seewer, Valentin Guillot, Ivo Monticelli, Miro Sihvonen, Alvin Östlund, Lorenzo Locurcio, Brian Bogers, Glenn Coldenhoff, Alberto Forato, Jimmy Clochet, Michele Cervellin, Dusan Drdaj, Jordi Tixiere, Ben Watson ve Nathan Watson yarış listesine bulunuyor.



- Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ilk kez Türk sporcu yarışacak



Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'den ilk kez bir sporcu yer alacak.



Milli sporcu 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.



İranlı kadın motokrosçu Fahimeh Nematollahi'de ilk kez şampiyona için Afyonkarahisar'a gelecek.



Kadınlar şampiyonasındaki diğer isimler ise Britt Jans-Beken, Virginie Germond, Mia Ribic, Despina Mandani, Elisa Galvagno, Avrie Berry, Jenitty van der Beek, Gabriela Seisdedos, Nancy van de Ven, Sandra Keller, Line Dam, Lynn Valk, Shana van der Vlist, Daniela Guillen, Amandine Verstappen, Sara Andersen, Jamie Astudillo, Mathea Seleboe, Tahlia Jade O'Hare, Elena Kapsamer, Malou Jakobsen ve Giorgia Blasigh.



- 9 Türk sporcu start alacak



Organizasyondaki yarışlarda Türkiye'den Irmak Yıldırım'la beraber toplam 9 sporcu mücadele edecek.



Dünya Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek Avrupa Open Motokros Şampiyonası'nda da Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi, Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, Ata Kahvecioğlu, Volkan Özgür ve Berkay Kocakaya start alacak.



- Ödüllü pistte yarışılacak



Türkiye'nin ve bölge ülkelerin uluslararası spor organizasyonlarındaki standartları karşılayacak şekilde hazırlanan Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, 2018'de "En İyi Alt Yapı" 2019'da "En İyi Padok" ödülünü aldı.



250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu pist, dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak kapasitede inşa edildi.



- Ülke tanıtımına katkı



Dünyadaki önemli off-road motor sporları organizasyonları arasındaki en popüler şampiyona olan MXGP, Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın dünya çapında tanıtılmasına katkıda bulunacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesinin destek verdiği şampiyona için yurt dışından gelecek yarışçı, takım, teknik ekip ve görevlilerden oluşan yaklaşık 1000 kişi, organizasyon süresince Afyonkarahisar'da konaklayacak.



- En fazla şampiyon İtalya'dan çıktı



Şampiyona tarihine erkeklerde İtalyan motokrosçu Antonio Cairoli damgasını vurdu. Red Bull KTM Fabrika Takımı'nın 1985 doğumlu yarışçısı, mücadele ettiği sınıflarda toplam 9 kez yaşadığı şampiyonlukla dikkati çekiyor.



Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ise İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaştı.



Genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında da Fransız Tom Vialle (KTM) en son şampiyon olarak dikkati çeken isim.



- 2021 MXGP Dünya Motokros Şampiyonası puan durumu (İlk 5)



1. Tim Gajser (Slovakya), Team HRC, 270 puan



2. Romain Febvre (Fransa), Monster Energy Kawasaki, 257



3. Jorge Prado (İspanya), Red Bull KTM Factory Racing, 255



4. Antonio Cairoli (İtalya), Red Bull KTM Factory Racing, 252



5. Jeffrey Herlings (Hollanda), Red Bull KTM Factory Racing, 227



- 2021 MX2 Dünya Motokros Şampiyonası puan durumu (İlk 5)



1. Maxime Renaux (Fransa), Monster Energy Yamaha Racing, 271 puan



2. Mattia Guadagnini (İtalya), Red Bull KTM Factory Racing, 237



3. Jago Geerts (Belçika), Monster Energy Yamaha Racing, 235



4. Ruben Fernandez (İspanya), Honda 114 Motorsports, 214



5. Thibault Benistant (Fransa), Monster Energy Yamaha Racing, 204



- 2021 Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası puan durumu (İlk 5)



1. Shana van der Vlist (Hollanda), KTM, 87 puan



2. Courtney Duncan (Yeni Zelanda), Kawasaki, 85



3. Lynn Valk (Hollanda), Husqvarna, 72



4. Nancy van de Ven (Hollanda), Yamaha, 72



5. Kiara Fontanesi (İtalya), GasGas, 70



- 2021 Avrupa Motokros Şampiyonası puan durumu (İlk 5)



1. Davide De Bortoli (İtalya), Honda, 154 puan



2. Nicolas Dercourt (Fransa), Honda, 147



3. Micha-Boy De Wall (Hollanda), Husqvarna, 125



4. Simone Crcoi (İtalya), Husqvarna, 121



5. Filippo Zonta (İtalya), Honda, 88



- MXGP Şampiyonları



2020 Tim Gajser (Slovakya), Honda



2019 Tim Gajser (Slovakya), Honda



2018 Jefrey Herlings (Hollanda), KTM



2017 Antonio Cairoli (İtalya), KTM



2016 Tim Gajser (Slovakya), Honda



2015 Romain Rebvre (Fransa), Yamaha



2014 Antonio Cairoli (İtalya), KTM



2013 Antonio Cairoli (İtalya), KTM



2012 Antonio Cairoli (İtalya), KTM



2011 Antonio Cairoli (İtalya), KTM



2010 Antonio Cairoli (İtalya), KTM



2009 Antonio Cairoli (İtalya), Yamaha



2008 David Philippaerts (İtalya), Yamaha



2007 Steve Ramon (Belçika), Suzuki



2006 Stefan Everts (Belçika), Yamaha



2005 Stefan Everts (Belçika), Yamaha



2004 Stefan Everts (Belçika), Yamaha



- MX2 Şampiyonları



2020 Tom Vialle (Fransa), KTM



2019 Jorge Prado (İspanya), KTM



2018 Jorge Prado (İspanya), KTM



2017 Pauls Jonass (Letonya), KTM



2016 Jefrey Herlings (Hollanda), KTM



2015 Tim Gajser (Slovakya), Honda



2014 Jordi Tixier (Fransa), KTM



2013 Jefrey Herlings (Hollanda), KTM



2012 Jefrey Herlings (Hollanda), KTM



2011 Ken Roczen (Almanya), KTM



2010 Ken Roczen (Almanya), KTM



2009 Marvin Musquin (Fransa), KTM



2008 Tyla Rattray (Güney Afrika), KTM



2007 Antonio Cairoli (İtalya), Yamaha



2006 Christophe Pourcel (Fransa), Kawasaki



2005 Antonio Cairoli (İtalya), Yamaha



2004 Ben Townley (Yeni Zelanda), KTM



- Kadınlar (WMX) Şampiyonları



2020 Courtney Duncan (Yeni Zelanda), Kawasaki



2019 Courtney Duncan (Yeni Zelanda), Kawasaki



2018 Kiara Fontanesi (İtalya), Yamaha



2017 Kiara Fontanesi (İtalya), Yamaha



2016 Livia Lancelot (Fransa), Kawasaki



2015 Kiara Fontanesi (İtalya), Yamaha



2014 Kiara Fontanesi (İtalya), Yamaha



2013 Kiara Fontanesi (İtalya), Yamaha



2012 Kiara Fontanesi (İtalya), Yamaha



2011 Stephanie Laier (Almanya), KTM



2010 Stephanie Laier (Almanya), KTM



2009 Stephanie Laier (Almanya), KTM



2008 Livia Lancelot (Fransa), Kawasaki



2007 Katherine Prumm (Yeni Zelanda), Kawasaki



2006 Katherine Prumm (Yeni Zelanda), Kawasaki



