Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası Türkiye etabını Kiara Fontanesi kazandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen) Türkiye etabında İtalyan Kiara Fontanesi birinci oldu.Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.Organizasyon kapsamında MXWomen ile Avrupa Motokros Şampiyonalarının Türkiye etabının 2. ayak yarışı yapıldı.Türkiye etabını, İtalyan yarışçı Kiara Fontanesi birinci sırada tamamladı. Yarışı, İspanyol Daniela Guillen ikinci ve Norveçli Martine Hughes'te üçüncü bitirdi.Milli sporcu Selen Tınaz, tüm etabı bitirerek yarışı tamamladı.Sezon finali yapılan Avrupa Motokros Şampiyonasının (EMX250) Türkiye etabının 2. ayak yarışında İspanyol Francisco Garcia, birinci oldu.Yarışta, ikinciliği Janis Martins Reisulis, üçüncülüğü Elias Escandell, elde etti.Genel klasmanda Letonyalı sporcu Janis Martins Reisulis, Avrupa Motokros Şampiyonluğunu kazandı.Avrupa Motokros Şampiyonası'nda milli sporcular Yiğit Kara, Aras Efe Yıldırım, Ahmed Buğra Geren ve Mert Akkafa da yarıştı.Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi.