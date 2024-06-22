Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman şampiyon

Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası finalinde Hacı Arap Yaman, Barış Cin'i yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman şampiyon
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22 Haziran 2024 23:43
Ankara'da düzenlenen Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda iki Türk sporcunun karşı karşıya geldiği finalde altın madalyayı Hacı Arap Yaman kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Hacı Arap Yaman ile Barış Cin karşılaştı.

Hacı Arap Yaman, rakibini 178-150 yenerek şampiyon oldu. Barış Cin ise gümüş madalya aldı.

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