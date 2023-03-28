Dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, Tümer Metin ile karşılaştı

BilardoMax'in ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen geleneksel Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası başladı.Bahçelievler'de bir salonda gerçekleştirilen organizasyonun açılış gününde, milli bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle İstanbul'a gelen dünya, Avrupa ve Belçika şampiyonu dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, eski milli futbolcu Tümer Metin ile karşılaştı.Açılış öncesi açıklamada bulunan 'Mr. 100' lakaplı' 85 yaşındaki sporcu, turnuvaya davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.2001 yılında bilardoya veda eden Ceulemans, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Böyle bir şov turnuvasına katıldığım için çok mutluyum. Semih Saygıner davet iletince ben de kabul ettim." diye konuştu.Semih Saygıner ise bilardo efsanesine gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak, "Bu uluslararası yarışma falan değil, amatör oyuncularla profesyonelleri birleştiren bir şey. Aynı zamanda sanatçı arkadaşlarımız, tanınmış arkadaşlarımız da katılıyor. Tümer Metin ve Baha gibi. Usta bizi kırmadı sağ olsun. Kendisi 85 yaşında. 'Ben eskisi gibi oynayamıyorum' dedi ancak 'Usta sen gel, masanın etrafında dolaş bize yeter' dedim. Çünkü Ceulemans'ın buradaki varlığı yeter. Türkiye'de de bilardoya çok büyük katkısı var. Biz ilk günkü gibi çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.Turnuvada yer alan Tümer Metin ise farklı bir branşta mücadele etmenin heyecanını yaşadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:"Bilmediğim, yeni başladığım bir mecrada ve hayatımdan vakit ayırdığım bir alanda, böyle bir efsaneyle başlayacak olmak, 15 gündür uykularımı biraz kaçırdı. 12 sene oldu futbolu bırakalı, ilk defa dün akşam bir kamp ortamında geceyi geçirdim. Bildiğim, öğrendiğim alışkanlıklarla maça hazırlandık. İşin şakası bir tarafa; onu burada ağırlamaktan, aynı masayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Semih Saygıner'in heyecanlandığı yerde, bizlerin heyecanlanmaması, gurur duymaması imkansız."