Dünya 7 numarası 4. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 7 numaralı seribaşı Ons Jabeur, 4. tura yükseldi.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günündeki tek kadınlar 3. tur maçında geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti Tunuslu Jabeur, dünya 105 numarası Sırp Olga Danilovic ile karşılaştı. İki saat 12 dakika süren maçı 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan Jabeur, tur atladı.



Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (14 numaralı seribaşı), Rus Ekaterina Alexandrova (23) karşısında 5-7, 6-4 ve 7-5 biten setlerle 2-1 galip gelerek adını 4. tura yazdırdı.



ESKİ ŞAMPİYONDAN ERKEN VEDA



Ukraynalı Lesia Tsurenko, 2019 ABD Açık şampiyonu Kanadalı Bianca Andreescu'yu (6-1, 6-1), Slovak Anna Karolina Schmiedlova, ABD'li Kayla Day'i (6-1, 6-3), ABD'li Bernarda Pera ise İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu (6-4, 7-6) 2-0'lık skorla geçti.



Tek erkeklerde ise Danimarkalı Holger Rune (6), Arjantinli Genaro Alberto Olivieri'yi 3-0 (6-4, 6-1, 6-3), Arjantinli Francisco Cerundolo (23), ABD'li Taylor Fritz'i (9) 3-1 (3-6, 6-3, 6-4, 7-5), Bulgar Grigor Dimitrov (28) da Alman Daniel Altmaier'i 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) mağlup ederek 4. tura kaldı.





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