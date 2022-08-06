Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in defans oyuncusu Leo Duarte, Türkiye günleri, hedefleri ve taraftarlar hakkında açıklamalar yaptı. Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayan ve 2.5 milyon euro bedele mal olan futbolcu, İstanbul'da olmanın kendisi adına en doğru tercih olduğunu ifade etti. Duarte ayrıca Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili flaş açıklamalara da imza attı.



"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"



Brezilya basınına konuşan ve Türkiye'de farklı bir kültür ile karşılaştığını ifade eden Duarte, "Burada nüfusun yüzde 99'u müslüman ve ailelerine çok önem veriyorlar. Bu durumdan hoşlanıyorum. Aile açısından muhafazakar ve sadece olmak bence de iyi" dedi.



"BAŞAKŞEHİR BANA KOLLARINI AÇTI"



Transferiyle ilgili olarak Duarte, "Başakşehir'de 1.5 sezon geçirdikten sonra kalıcı olarak sözleşme imzaladım. Ailem buraya adapte oldu ve ben çok mutluyum. Burada herkes bana kollarını açtı. İtalya'da zor bir dönem yaşadım ve burada futboluma uyum sağlamayı başardım. Kulüp adına önemli bir oyuncu olduğum. bu da mutluluk verici" ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"



Başakşehir'le yola devam etme kararı için konuşan futbolcu, "Bu kararın alınmasında ben, buradaki teknik direktörümüz, kalmamı isteyen herkes etkili oldu. Burası harika bir ülke. Çocuklarımın geleceğini de düşünmek durumundaydım. Bir ülkeden bir başka ülkeye taşınmak ailem için de zorlayıcı olacaktı. Buraya adapte oldular. Tüm etkenler pozitif olunca burada kalmak daha makul bir seçenek oldu" dedi.



MILAN DÖNEMİYLE İLGİLİ YORUMU



Milan'daki dönemin kendisi adına zor geçtiğini ve sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremediğini belirten Duarte, "Karmaşık bir dönem yaşadım. Kendimi tam anlamıyla veremedim. Futbolcu bir kenara bıraktığım bir dönem oldu. Başakşehir bana kapı açtı. Burada olmak gerçekten harika" diye konuştu.



ŞAMPİYONLUK HEDEFLERİ...



Türkiye'nin kendisine Brezilya'yı hatırlattığını ve saygı duyulması gereken bir kültüre sahip olduğunu belirten Duarte, "Türkiye'nin en organize kulüplerinden birinde oynuyorum. Takımdan deneyimli oyuncular ayrıldı. Geçen sezon daha iyi olabilirdik. Elbette şampiyonluk hedefimiz de var" dedi.



"JESUS ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAYACAKTIR"



Leo Duarte, Fenerbahçe ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Futbolcu, "Bence bu sene Türkiye'nin en çok güçlenen takımı Fenerbahçe. Harika bir takım ve teknik direktöre sahipler. Fenerbahçe'nin farkı Jorge Jesus olacaktır. Jorge Jesus ile bir süre çalıştım ve çalışma modelini biliyorum. Çok katı ve çok yoğun. Fenerbahçe'nin oyuncularından en iyi şekilde yararlanmayı başarırsa, şampiyonluk için mücadele edeceklerini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"TRABZNSPOR BENİMLE İLGİLENDİ"



Öte yandan Duarte, Trabzonspor ile ilgili bir itirafta bulundu. Başakşehir'in defans oyuncusu, "Çocuklarım halen küçük ve iki yaşındalar. Burayı çok beğendim. Ayrılmak için fırsatlar da oldu. Trabzonspor da benimle ilgilendi. Ama ben burayı tercih ettim ve adapte olduğum yerdeyim. Evim var, bana yakın insanlar var. Aslında tüm mesele bu" dedi.



"GALATASARAY'I TAKİP EDİYORUM"



Leo Duarte taraftarlar hakkında ise "Burası yeni bir kulüp. Çok fazla taraftarımız yok. Taraftarlarımızın çoğu daha çocuk. Galatasaray gibi diğer takımları da sıkı takip ediyorum. İnsanlar çok fanatik ama Brezilya'daki gibi şiddete yakın değiller. Stadyumda olan stadyumda kalıyor" diyerek sözlerini tamamladı.





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