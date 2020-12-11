Drogba'dan Sneijder'e: "Hadi Galatasaray'a dönelim"

Galatasaray'ın 2013'te Juventus'u mağlup ettiği mücadelenin kahramanları bir araya geldi.

Haber; Sporx.com
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Drogba'dan Sneijder'e: 'Hadi Galatasaray'a dönelim'
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11 Aralık 2020 20:33
Galatasaray'ın 11 Aralık 2014 tarihinde Juventus'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede oynayan oyuncular, 7 yıl sonra buluştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, Muslera, Drogba, Sneijder ve Riera o gün ile ilgili sohbet etti.

Wesley Sneijder, Muslera'ya, "Galatasaray'ın yeni başkanı mı oldun" diye espri yaparken, Didier Drogba da Sneijder'e "Hadi geri dönelim" diyerek sarı-kırmızılı ekibe geri dönmeyi önerdi. Sneijder de bu söze "Dönelim dostum" şeklinde cevap verdi.







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