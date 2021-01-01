Draymond: "Yılın Savunmacısı ödülünü yine istiyorum!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, 'Yılın Savunmacısı' ödülünü tekrar kazanmak istediğini söyledi.



Warriors 15-2'lik derecesiyle NBA'in en tepesinde yer alırken birçok kişi Stephen Curry'nin MVP seviyesinde bir sezon geçirmesine odaklansa da, Green, savunma tarafında oldukça formda oluşunun bu ödülün oy verenlerinin dikkatini çekmesini umduğunu açıkladı:



"Kazanmak istiyorum. Tekrar Yılın Savunmacısı ve All-Star olmak istiyorum. Ve bu beni motive eden bir şey, çünkü birçok insan beni göz ardı etmişti. Lige ilk geldiğimde de de aynı hatayı yapmışlardı. Bu da bana motivasyon veriyor."



Koç Steve Kerr, kısa süre önce Draymond'ın "dünyanın en iyi savunmacısı" olduğunu belirtmişti.



