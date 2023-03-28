Draymond: "Playoff ilk turunda Sacramento'yu isterim"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoffların ilk turunda Sacramento Kings ile karşılaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond: 'Playoff ilk turunda Sacramento'yu isterim'
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28 Mart 2023 13:03
Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoffların ilk turunda Sacramento Kings ile karşılaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Green, bu haftaki podcast'inde, playofflarda Kings ile eşleşmeyi istediğini şu şekilde açıkladı:

"Playoffların ilk turunda Sacramento ile karşılaşsak, benim için hiç problem olmaz. Sacramento'nun zayıf bir takım olduğunu düşündüğüm için değil, seyahat etmesi çok daha kolay olduğu için.

Geçen sene şampiyonluğa giden yolumuzu düşünürseniz, önce Denver'a, sonra da Memphis'e gitmiştik. Bunlar vücudu oldukça yoran seyahatler. Bunun yerine otobüsle bir saat on dakikada gidebileceğimiz bir deplasman olması, bence bizim açımızdan çok daha iyi olur."

Warriors 39-37'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alırken, Kings ise 45-30 derece ile üçüncü sırada yer alıyor.

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