Golden State Warriors forveti Draymond Green, Minnesota Timberwolves'ın yükselişteki yıldızı Anthony Edwards'ın "bir süperstarda aranan tüm özelliklere sahip olduğunu" söyledi.



The Draymond Green Show'un yakın tarihli bir bölümünde Green, Edwards'ın kendine olan güvenine hayranlığını ifade ederek, kendine olan inancını ve çok yönlü becerilerini vurguladı:



"Ant, dünyadaki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyor. Ve eğer böyle düşündüğüne inanmıyorsanız, onu oynarken izlemeniz yeterli. Dünyanın 1 numaralı oyuncusu olduğuna inanıyormuş gibi oynuyor.



Anthony Edwards aslında bir süperstarda isteyebileceğiniz her şeye sahip. Birincisi, büyük oyuncu olduğuna inanıyor. Buna inandığını ve hiçbir şekilde çekinmediğini size gösterecek kadar da dikkat çekici.



Pek çok yıldıza zorbalık yapabilirsiniz fakat ona asla. Acayip hızlı ve acayip kuvvetli. Şutu var, çembere gidebiliyor, herkesin üzerinden bitirebiliyor. Orta mesafe şutu var, floater'ı var. Savunma yapıyor...



Bir süperstarda olması gerekip de onda olmayan ne var bilmiyorum. Hiçbir eksiği yok, bunu net söyleyebilirim."



Playofflarda maç başına 32,3 sayı, 6,8 ribaund ve 5,8 asist gibi etkileyici ortalamalarla Edwards, ligin en etkileyici yıldızları arasına çoktan giriş yaptı.



Kendisinin bu katkıları, Timberwolves ekibinin Phoenix Suns'ı playoff ilk turunda elemesine ve Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets'a 2-0 öne geçmesinde büyük rol oynadı.





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