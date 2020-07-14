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Draymond, belgesel projesi için Barkley ile bir araya geliyor

Golden State Warriors, yeni bir hikaye anlatımı belgesel projesi için, uzun süredir kavgalı olduğu NBA efsanesi Charles Barkley ile bir araya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors, yeni bir hikaye anlatımı belgesel projesi için, uzun süredir kavgalı olduğu NBA efsanesi Charles Barkley ile bir araya gelecek.

ABD'nin TNT kanalı, Bleacher Report işbirliği ile yapacağı "Beş gecelik canlı bir belgesel etkinliğini" duyurdu. "The Arena" isimli belgesel, "oyunu çevreleyen hikayelere" odaklanacak. Belgesel serisi için Sir Charles'a ek olarak Green, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ve yayıncı / sunucu Cari Champion ile beraber olacak.

Seride "NBA'in eşi görülmemiş zamanlarda oynamaya geri dönüşü" ve Barkley, Green, Wade ve Champion arasında "samimi sohbetler" ve "kültürü şekillendiren sesler" yer alacak.

Geçmişte Green, Barkley'nin ifadelerini reddetmiş ve kendisi ile olan memnuniyetsizliğini birçok kez belirtmişti. Barkley ayrıca Warriors'ı sık sık eleştiren bir kişiydi ve Green'i yumruklama arzusunu dile getirmişti. Ayrıca, Draymond'ın bu sezon Golden State'in durumuna bağlı olarak yaşadığı sıkıntılarıyla dalga geçmesiyle de hatırlanıyor.


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