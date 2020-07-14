Draymond, belgesel projesi için Barkley ile bir araya geliyor

Join @DwyaneWade, @CariChampion, @Money23Green and Charles Barkley on an in-depth storytelling franchise focused on stories around the game.



"The Arena" debuts July 20th at 8pm ET on TNT. pic.twitter.com/ovCcQkGq33



— NBA on TNT (@NBAonTNT) July 14, 2020

Golden State Warriors, yeni bir hikaye anlatımı belgesel projesi için, uzun süredir kavgalı olduğu NBA efsanesi Charles Barkley ile bir araya gelecek.ABD'nin TNT kanalı, Bleacher Report işbirliği ile yapacağı "Beş gecelik canlı bir belgesel etkinliğini" duyurdu. "The Arena" isimli belgesel, "oyunu çevreleyen hikayelere" odaklanacak. Belgesel serisi için Sir Charles'a ek olarak Green, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ve yayıncı / sunucu Cari Champion ile beraber olacak.Seride "NBA'in eşi görülmemiş zamanlarda oynamaya geri dönüşü" ve Barkley, Green, Wade ve Champion arasında "samimi sohbetler" ve "kültürü şekillendiren sesler" yer alacak.Geçmişte Green, Barkley'nin ifadelerini reddetmiş ve kendisi ile olan memnuniyetsizliğini birçok kez belirtmişti. Barkley ayrıca Warriors'ı sık sık eleştiren bir kişiydi ve Green'i yumruklama arzusunu dile getirmişti. Ayrıca, Draymond'ın bu sezon Golden State'in durumuna bağlı olarak yaşadığı sıkıntılarıyla dalga geçmesiyle de hatırlanıyor.