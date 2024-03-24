Down Sendromlu Milli Basketbolcular, Trisome Oyunları'nda ikinci

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) finalde İtalya'ya 18-17 yenilerek ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Down Sendromlu Milli Basketbolcular, Trisome Oyunları'nda ikinci
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24 Mart 2024 20:50
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) finalde İtalya'ya yenilerek ikinci oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 5-3 önde bitiren milli takım, devre arasına 7-9 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 2 sayı farkla 10-12 geride kapatan ay-yıldızlı takım, müsabakadan 17-18 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından İtalya turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken Türkiye ikinci, Macaristan ise 3. oldu.

Maç sonunda gazetecilere açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Mağlup olduk ama çok güzel oynadık, şansızdık. Burada kardeşlik kazandı. İtalya daha tecrübeli bir takım biz yeni kurulan bir takımız ve yeni kurulan bir takımın final oynaması çok güzel bir şey. Bugün ikincilikle yetindik ama göreceksiniz bu takım dünya şampiyonu da olacak" dedi.

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