Down sendromlu milli atlet, Antalya'daki Trisome Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor

Atletizmde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'nda ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 27 madalya kazanan 17 yaşındaki özel sporcu Emirhan Akçakoca, başarılarıyla dikkat çekiyor.



Akçakoca, geçen yıl 3-10 Eylül'de İtalya'nın Padova kentindeki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2320 puana yükselterek altın madalyanın sahibi oldu.



Milli sporcu, farklı branşlarda 7 altın madalya da kazanarak toplam madalya sayısını 34'e çıkardı.



İtalya'da 2021'de düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kıran milli sporcu, 2022 yılında da Çekya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndan 5'i altın 8 madalya kazandı.



Akçakoca, katıldığı şampiyonalardan madalyalarla dönerek büyük bir başarıya imza attı.



- Haftada 5 gün antrenman yapıyor



Milli atlet, Antalya'da 19-26 Mart'ta düzenlenecek Trisome Oyunları için haftanın 5 günü Namık Kemal Stadyumu'nda çalışmalarını sürdürüyor.



Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA muhabirine, rekorunu geliştirerek dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini söyledi.



Dünya şampiyonasında ikinci kez yarışacak olmasına rağmen heyecanlı olduğunu aktaran Akçakoca, "Hazırlıklarım çok güzel gidiyor. Haftanın 5 günü sıkı şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Spor yaparak sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şampiyonanın ülkemizde düzenlenmesi çok güzel. Hocama şampiyonadan başarıyla geleceğime ve altın madalya kazanacağıma dair söz veriyorum. Kendi ülkemde ikinci dünya şampiyonluğumu yaşamak istiyorum. Şampiyona için çok heyecanlıyım. Bu gururu aileme yaşatmayı çok istiyorum." dedi.



Akçakoca, şampiyonada en iyi şekilde mücadele ederek, Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutacağını dile getirdi.



Antrenör Lokman Öksüz de sporcusunun kısa sürede kendini geliştirerek çok güzel başarılara imza attığını aktardı.



Emirhan'ın her zaman kürsüde olmak için hırsla mücadele ettiğini ifade eden Öksüz, "Şampiyona için son virajdayız artık. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hiç ara vermeden hazırlıklarımıza devam ettik. Şampiyonanın ülkemizde düzenlenecek olması da bizim için ayrı bir heyecan. Bir milli takım kampını tamamladık. Önümüzdeki hafta ikinci milli takım kampımız var ona katılacağız. Hazırlıklar çok güzel gidiyor. İnşallah yurt dışında yaptığımız gibi ülkemizde de güzel başarılara imza atacağız." diye konuştu.





