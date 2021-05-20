Dorukhan Toköz, Lille ile görüşmelere başladı.

Şampiyonluk kutlamalarına Beşiktaş'a veda gibi bir şarkıyla sahneye çıkan Dorukhan Toköz, yeni sözleşme konusunda Beşiktaş Yönetimi ile anlaşmaya varamamıştı.



Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma isteyen ve garanti de 1.5 milyon euro maaş bekleyen Dorukhan, siyah-beyazlı yönetimden 800 bin euro cevabı alınca takım arayışlarına başlamıştı.



Beşiktaş ile anlaşmayan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.



Ahmet Bulut'un ifadesine göre Fenerbahçe defterini açılmadan kapanan Dorukhan Toköz büyük bir sürprizin altına imza attı ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile görüşmelere başladı.



Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille ile görüşmelerini sürdüren Dorukhan Toköz'ün Fransız kulübü ile EURO 2020'den hemen önce Haziran ayı başında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



