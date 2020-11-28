Dortmund'un 29 yıllık serisi sona erdi!

Dortmund, 29 yıl sonra sahasında Köln'e mağlup oldu. Köln, 18 maç sonra Bundesliga'da galibiyete kavuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund'un 29 yıllık serisi sona erdi!
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28 Kasım 2020 19:26
Almanya 1. Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund ile FC Köln karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Köln, 2-1'lik skorla kazandı.

Köln'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikada Ellyes Skhiri attı. Dortmund'un tek golü 74. dakikada Thorgan Hazard'dan geldi.

Köln, 1991'den sonra Dortmund deplasmanındaki galibiyet hasretini sona erdirdi ve 20 maç sonra ilk kez kazandı. Ayrıca Köln, Bundesliga'da 18 maç sonra ilk kez 3 puan aldı.

Bu sonucun ardından Dortmund, 3. mağlubiyetini aldı ve 18 puanda kaldı. Köln ise puanını 6'ya yükseltti.

Dortmund, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Köln ise sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.

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