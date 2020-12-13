Dortmund'da beklenen oldu: Favre'yle ayrılık

Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre, son maçlardaki kötü gidişat sonrası koltuğunu kaybetti.



Ligde şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Sarı-Siyahlılar, son 5 maçta sadece Zenit'i mağlup edebilen Favre ile ayrılık kararı aldı.



YERİNE EDIN TERZIC



Yönetimin sabrını taşıran son maç, 5-1'lik Stuttgart yenilgisi oldu. Dortmund'da takımın başına sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Edin Terzic geçti.



Hırvat antrenör Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı. Genç teknik adam 2018'den beri Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.







