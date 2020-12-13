Dortmund'da beklenen oldu: Favre'yle ayrılık

Borussia Dortmund'da kötü gidişat sonrası Lucien Favre ile yolların ayrılma kararı alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dortmund'da beklenen oldu: Favre'yle ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2020 17:01
Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre, son maçlardaki kötü gidişat sonrası koltuğunu kaybetti.

Ligde şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Sarı-Siyahlılar, son 5 maçta sadece Zenit'i mağlup edebilen Favre ile ayrılık kararı aldı.

YERİNE EDIN TERZIC

Yönetimin sabrını taşıran son maç, 5-1'lik Stuttgart yenilgisi oldu. Dortmund'da takımın başına sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Edin Terzic geçti.

Hırvat antrenör Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı. Genç teknik adam 2018'den beri Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için