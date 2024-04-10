Dortmund, Man için harekete geçiyor!

Borussia Dortmund, Parma forması giyen Dennis Man'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, Man için harekete geçiyor!
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10 Nisan 2024 17:36
Borussia Dortmund, Parma'da forma giyen Dennis Man ile ilgileniyor.

DORTMUND HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Dortmund'un, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde harekete geçebileceği öne sürüldü.

Dennis Man'in Parma'dan yıllık net 1.8 milyon euro ücret kazandığı, İtalyan ekibinin bu nedenle Man ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 

Dortmund'un, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Rumen futbolcuyu yaz transfer döneminde 15-18 milyon euro arası bir bedelle kadrosuna katabileceği iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın da özellikle 2021 yazında kadrosuna katmak istediği Man, bu sezon Parma'da çıktığı 31 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

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