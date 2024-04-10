Borussia Dortmund, Parma'da forma giyen Dennis Man ile ilgileniyor.



DORTMUND HAREKETE GEÇİYOR



İtalyan basınında yer alan habere göre, Dortmund'un, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde harekete geçebileceği öne sürüldü.



Dennis Man'in Parma'dan yıllık net 1.8 milyon euro ücret kazandığı, İtalyan ekibinin bu nedenle Man ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtildi.



BONSERVİS BEDELİ



Dortmund'un, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Rumen futbolcuyu yaz transfer döneminde 15-18 milyon euro arası bir bedelle kadrosuna katabileceği iddia edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Galatasaray'ın da özellikle 2021 yazında kadrosuna katmak istediği Man, bu sezon Parma'da çıktığı 31 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.





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