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Dortmund B takımından Huddersfield'e

Premier League ekiplerinden Huddersfield Town'de menajerlik görevine Jan Siewert getirildi.

Kaynak: AA
Dortmund B takımından Huddersfield'e
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21 Ocak 2019 20:51
İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert oldu.

2015'ten bu yana takımın başında bulunan David Wagner ile yollarını geçen hafta ayıran Huddersfield Town'da, teknik direktörlüğe Jan Siewert getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund B Takımı'nı çalıştıran 36 yaşındaki Siewert ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Huddersfield Town, 23 hafta sonunda topladığı 11 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor.

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